Incidente a Torre di Mosto. Schianto frontale con una autobetoniera: furgone distrutto. Due vittime, feriti gravemente un uomo e un bambino di 12 anni

Schianto frontale tra un autobetoniera e un furgone: due persone muoiono, tre sono gravi. ferito gravemente anche un bambino di 12 anni. È accaduto questa mattina, martedì 11 ottobre, verso le 7.50 sulla strada metropolitana 57 a Staffolo di Torre di Mosto.

Incidente mortale oggi a Torre di Mosto, cosa è successo

Il mezzo pesante si è schiantato frontalmente con un furgone, rimasto completamente distrutto nel botto. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un ciclista. Immediato l'intervento dei soccorritori arrivati con due elicotteri, l'ambulanza e i vigili del fuoco di San Donà e Mestre.

La vittima e i feriti

Una persona è deceduta nel terribile schianto mentre i sanitari stanno cercando di stabilizzare altre tre persone, tutte in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Portogruaro stanno lavorando per cercare di chiarire cause e responsabilità dell'accaduto.