TORRE DI MOSTO - Picchiato da tre malviventi e rapinato dell'incasso del supermercato: serata da far west ieri sera a Torre di Mosto. A finire nel mirino di una banda il direttore del supermercato Crai di via Molino 22, nel centro del paese. I malviventi, tre quelli che si sono accaniti sul direttore sessantenne del posto, sono arrivati quando mancavano una decina di minuti alle 20. Dopo averlo fermato lo hanno malmenato riuscendo a fuggire con il bottino che sfiora i 5000 euro.

L'AGGUATO

Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 112 che ha inviato i Carabinieri della compagnia di Portogruaro. Gli investigatori hanno subito attivato il piano con diversi posti di blocco in tutta la zona. Intanto il direttore è stato soccorso dai sanitari dell'ospedale di Portogruaro che lo hanno trattenuto in osservazione. «Se la caverà - spiega il presidente della cooperativa Torre di Mosto che gestisce il supermercato, Lorenzo Mazzarotto - avevano preparato tutto a tavolino. La banda composta da almeno tre persone ha atteso che i dipendenti uscissero al momento della chiusura poi sono entrati in azione. Quando il direttore ha chiuso le saracinesche lo hanno immobilizzato mentre stava per salire in auto. Qui, senza alcun motivo, lo hanno malmenato con pugni e pare anche con un bastone. A quel punto si sono impossessati del fondo cassa e sono fuggiti con una auto di colore scuro». Alla vittima non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto al 112. In poco tempo sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Portogruaro che hanno immediatamente attivato le ricerche in tutta la zona anche con l'ausilio dei colleghi delle compagnie limitrofe. Nonostante l'immediato intervento purtroppo della banda non c'è stata più traccia. Al vaglio degli investigatori dell'Arma ora ci sono le immagini di videosorveglianza raccolte nello stesso supermercato ma anche dalle attività vicine.

Non è la prima volta che il supermercato viene preso di mira dai malviventi. «Ero già finito nel mirino di una banda - racconta il direttore ancora dolorante - era il 2001 forse 2002 quando i malviventi entrarono nel supermercato per rapinarci del denaro e quindi fuggire. Non ero però mai stato malmenato come ora sono rimasto davvero scosso». «Non c'è stato alcun motivo perché se la prendessero con il nostro direttore - spiega ancora il presidente Mazzarotto - non ha opposto alcuna resistenza. Quando sono arrivati gli hanno solo detto fermo e da lì è stato riempito di botte». La caccia alla banda continua da parte degli investigatori che hanno già raccolto degli indizi che potrebbero portare all' individuazione dei tre banditi.