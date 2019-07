Bruno Pizzul special guest al quadrangolare "over 50" deciso ai rigori

Torneo interregionale Veneto-Friuli VG di calcio "over 50" riuscitissimo nel fine settimana: l'evento dedicato a Rodolfo Gallo (medico sportivo e fondatore e presidente della Nazionale Italiana Medici Calciatori) si è svolto fra Sandonà e Brugnera, a cavallo fra le due regioni.

E proprio i padroni di casa dell’Afds Amatori Brugnera Libertas si sono aggiudicati il trofeo organizzato in collaborazione con l’Unione Veterani Sportivi di Venezia e Pordenone. La vittoria dei locali è arrivata dopo una sofferta finale contro i Veterani di Mogliano Veneto, ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Al terzo posto si è attestato Cordignano, che ha avuto ragione sul San Donà per 7-0, nella finalina. D’altro canto, la formazione del San Donà era quella con più anni sulle spalle. Importante primato anche quello.



Un parterre di tutto rispetto ha assistito all’entusiasmante finale, che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Erano ovviamente presenti il presidente dell’Unvs di Pordenone Ezio Rover, e quello di Venezia Carlo Mazzanti. «La promozione dello sport è importante per i bambini, ma anche fra i veterani – hanno sottolineato – Inoltre, gli atleti avanti con l’età possono essere d’esempio per i più giovani ed avere l’occasione di trasmettere loro la nostra passione».



Fra le autorità il delegato provinciale del Coni di Pordenone Gian Carlo Caliman, il fiduciario Mauro Chiarot e lo storico giornalista Bruno Pizzul, che è stato insignito del 2° premio Unvs “Giorgio Mazzanti”.



La cena è stata poi arricchita dall’intervento dello psicologo dello sport Marco Bovo che ha paragonato gli atleti veterani alle auto di lusso di qualche anno fa: «Probabilmente avete bisogno di fare qualche “tagliando” in più, ma il fascino di una Ferrari degli anni ’60 è decisamente maggiore rispetto alle nuove».



La ciliegina sulla torta è stata l’intervista proprio a Bruno Pizzul. Il frizzante duetto con Carlo Mazzanti ha ripercorso a grandi linee la lunga carriera, sportiva e giornalistica della voce della Rai per 50 anni, che al termine ha voluto complimentarsi con il Pordenone Calcio. «È riuscito a combinare in modo singolare il bello con l’utile, cioè ad ottenere buoni risultati con un gioco spesso gradevole».

