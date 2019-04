Il torneo contro il razzismo è dedicato a Henry, rugbista morto tragicamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA Grande attesa per l'edizione del Torneo antirazzista di calcio a 5 che si terrà domenica 28 dalle 13 nel parco Valmarana a Mira: quest'anno la kermesse è dedicata a, due giovani miresi scomparsi improvvisamente lo scorso anno. In campo, accomunate dallo slogan Chi ama lo sport odia il razzismo, si affronteranno ben 22 squadre di giovani, anche richiedenti asilo, non solo di Mira ma anche di Mestre, Dolo, Mirano, Marghera, Padova e Vicenza.Un'iniziativa organizzata dall'associazione giovanile Argo impegnata da anni in progetti di integrazione e di inclusione, compresi i corsi di italiano per richiedenti asilo, la tradizionale cena multietnica e l'accoglienza della marcia da Cona. «Ogni anno il torneo antirazzista si allarga coinvolgendo sempre più realtà del territorio e non solo sottolineano le assessore Chiara Poppi, con delega alle Politiche sociali e dell'integrazione, ed Elena Tessari che si occupa di politiche Giovanili - a dimostrazione che lo sport è uno strumento di inclusione e di integrazione. Il fatto che questa iniziativa sia organizzata da un'associazione giovanile come Argo fa sperare che questo appuntamento possa diventare una tappa fissa annuale». Quest'anno il torneo antirazzista è dedicato alla memoria di, il rugbista, di 19 anni scomparso da casa la notte del 26 novembre e il cui corpo è stato trovato lungo il canale dell'idrovia il giorno di Santo Stefano, e di Alberto Frison, conosciuto da tutti come Frizzo, 28 anni, mancato nel maggio del 2018 in un tragico incidente in autostrada. Sia Henry che Frizzo erano impegnati come volontari nelle associazioni che con Argo collaborano al torneo. Le partite si svolgeranno nel pomeriggio di domani mentre la premiazione avverrà verso la 19.30 e, a seguire, ci sarà musica con dj Set e La Bionda. Durante il torneo, nell'area parco, saranno presenti stand e spazi ludici creati dai gruppi e dalle associazioni tra le quali Mediterranea Saving Humans, gruppo Emergency Venezia, Amnesty international Riviera del Brenta, Usd Città di Mira e MalaCaigo. (l.gia)