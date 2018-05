Tornelli, code lunghissime per arrivare a Murano, Burano e Torcello

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Terzo giorno d'assalto turistico a Venezia con i varchi dotati di tornelli , ma anche ieri non è stata necessaria alcuna chiusura, nonostante i numeri fossero quelli di una giornata estiva. Le stime della polizia locale parlano di 65mila arrivi, con il terminal di piazzale Roma chiuso al traffico in entrata già alle 13. Complice la bella giornata,Lunghissime le code per entrare a bordo e mezzi pieni all'inverosimile nonostante le corse negli ultimi anni siano state triplicate.I nuovi totem segnaletici posti a Piazzale Roma, in Lista di Spagna e in fondamenta San Simeon Piccolo hanno smistato, con le loro indicazioni, buona parte dei flussi nelle vie alternative alla solita, affollata, direttrice turistica di Strada Nuova. I gruppi a bordo dei lancioni granturismo provenienti dai già pieni campeggi e alberghi del litorale (Cavallino, Jesolo, Caorle) sono stati deviati alle Fondamente Nove e, pur dirigendosi a piedi verso San Marco, si sono sparsi in zone diverse della città, più lontane dalla solita riva degli Schiavoni. Questa però era comunque congestionata dall'alto numero di granturismo provenienti dal Tronchetto e da Fusina...