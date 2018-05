E dopo i varchi Brugnaro propone â€‹il calendario con i "giorni no"

di Michele Fullin

VENEZIA - La sperimentazione con i varchi a piazzale Roma e alla stazione si è conclusa e non è stato mai necessario chiuderli davvero. Il sindacoè molto soddisfatto, perché l'effetto di distribuire i turisti su una parte più vasta della città è stato raggiunto in modo indolore. Ora egli sta pensando aper poter comunicare al mondo che in quelle situazioni sarà meglio«Non c'è stata nessuna azione coercitiva e la città non è mai stata chiusa. Già l'azione di aver messo i cartelli ha deviato i turisti senza fare altro. Io non sono fatto per i trionfalismi, ma mi sembra che in questa prima fase sia andata bene. Questo era un provvedimento d'urgenza che doveva prendere il sindaco, non c'era il tempo di fare altri ragionamenti»...