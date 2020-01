Topi nelle aule, lezioni sospese e scuola chiusa per disinfestazione

CAMPONOGARA -Presenza di topi: chiusa la scuola elementare “Manzoni” di Calcroci. Dopo la sanificazione già da oggi la scuola sarà riaperta. A fare la segnalazione, nel pomeriggio di lunedì, le insegnanti che hanno notato la presenza di escrementi riconducibili ai roditori. Da qui la comunicazione al dirigente scolastico dell’istituto “Gramsci”, Luigi Zennaro, che a sua volta ha allertato il Comune tramite l’assessore all’Istruzione Monica De Stefani. È scattato subito un sopralluogo, avvenuto poco dopo le 16.30, una volta usciti tutti gli alunni, con il dirigente, l’assessore, la ditta specializzata e personale comunale: la presenza è stata confermata ed è stata avviata la disinfezione dei locali. Ad eseguirla la ditta “My Pest control” di Cavarzere. Un’ordinanza urgente del sindaco Fusato, motivata da “emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale”, ha sospeso, ieri, le lezioni nel plesso. «Dopo l’ispezione di lunedì pomeriggio – spiega il dirigente Zennaro - è stata presa di comune accordo la decisione di chiudere la scuola per provvedere al meglio alla tutela degli studenti. Abbiamo anche avvisato i genitori tramite il registro elettronico». Si sospetta che i piccoli roditori si siano fatti strada durante le vacanze, nella tranquillità della scuola chiusa. Già durante l’ispezione di lunedì sono state individuate alcune possibili vie d’accesso, che sono state chiuse.

La “My pest control”, oltre alla sanificazione degli ambienti, ha anche provveduto al posizionamento di alcune trappole. «La scuola – riprende Zennaro - è per gran parte circondata da campi: per quanto la situazione sia spiacevole credo si possa mettere in preventivo. L’importante è agire tempestivamente. Così è stato, e tra lunedì e oggi (ieri per chi legge, ndr.), la ditta ha sanificato tutto; dopo si è proceduto alle pulizie anche di armadi e librerie, controllando bene. Comprendo lo sconcerto di insegnanti e genitori ma nessun allarmismo, è stato scongiurato ogni pericolo igienico».

Lunedì le tracce dei topi sono state trovate in alcuni angoli, dietro alcuni mobili e dietro un frigo in uso al personale scolastico. «L'azione di sanificazione degli interni è stata immediata – dichiara l'assessore De Stefani - si è agito pure all'esterno. Specifico comunque che la presenza dei topi non è stata rilevata nella sala mensa e nella palestra, che sono comunque state oggetto di adeguate pulizie. Per scrupolo abbiamo ordinato una giornata di chiusura, ma già da mercoledì la scuola sarà agibile. Terremo alta l'attenzione».