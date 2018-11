Muore a 34 anni nel giorno del suo compleanno. Erede della dinastia Tonolo

di Daniela Ghio

VENEZIA - È scomparso domenica scorsa, proprio nel giorno del suo 34° compleanno, dopo una rara e lunga malattia,Il padre di Francesco, Franco, era morto a gennaio 2017, all'età di 80 anni, e ora questo nuovo grave lutto che lascia un vuoto incolmabile in quanti lo avevano conosciuto. Il pasticcere aveva lottato per nove lunghi anni, senza mai arrendersi, contro un male che a poco a poco lo ha consumato, togliendogli le forze muscolari e portandogli via i ricordi.