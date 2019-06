Grandi navi, Toninelli alla Camera: «Non ci sono progetti su Marghera»

ROMA «Non esiste alcun progetto del Porto di Marghera», quindi «non c'è mai stato nessun blocco da parte mia. Non vedo come si possano bloccare o abbandonare nei cassetti del ministero progetti mai pervenuti». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Toninelli al question time rispondendo a una domanda sul tema del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia. Tornando al porto di Marghera, ha spiegato che «si tratta di un'idea, uno studio embrionale e non certo di una soluzione che da domani farebbe traslocare le Grandi Navi dalla laguna di Venezia. Mancano la VIA, la disciplina dello smaltimento dei fanghi e la relativa quantificazione economica. Non esiste uno studio di fattibilità tecnico-economica, dunque non esiste alcuna ipotesi progettuale. Non è mai stato formalizzato alcunché e al mio Gabinetto non è mai stato inviato nulla di quello di cui hanno parlato in molti in questi giorni».Guarda la diretta dalla Camera cliccando QUI