VENEZIA - Non solo case e palazzi, a Venezia valgono oro anche le. E sono purese è vero che unha pagato(35mila in più del prezzo richiesto) una dellealin isola.Si tratta della Cappella Salviati, ora Vacher, è inserita nell’emiciclo d’ingresso del cimitero storico monumentale ottocentesco e costituisce una delle 38 edicole inserite nel recinto XI.,di cappella sopra il libello del suolo e 8,79 disotterranea, è stata quindi quotata dal compratore 18.835 euro al metro quadrato. Il Comune, con i soldi incassati, sistemerà i cimiteri cittadini mentre farà un nuovo bando per vendere le altre 4.A fare l'acquisto è stato, direttore generale della, il quale ha offerto 350.153,48 euro superando di quasi 35mila euro l’offerta base d’asta di 315.453,58 euro. «Venezia è diventata il nostro luogo di vita e quel punto di riferimento che ora desideriamo mantenere per l'eternità riposando l'uno accanto all'altra nella grande serenità di San Michele», ha dichiarato Vacher.