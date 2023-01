Tiziana Basso rieletta segretaria della Cgil del Veneto con il 94% dei voti

MESTRE - Al termine del congresso regionale tenutosi al Laguna Palace di Mestre, l'assemblea - su proposta di Maurizio Landini - ha rieletto oggi 27 gennaio 2023 Tiziana Basso, 54 anni, di Mira, segretaria generale della Cgil del Veneto con il 94% dei consensi. Il voto è arrivato nel pomeriggio. La mattinata si è aperta con l'intervento di Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale dell'Anpi, su "Memoria e Antifascismo", in occasione del Giorno della Memoria. Ed è stata chiusa dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha affrontato i principali temi dell'attualità politico - sindacale: dalla battaglia per la pace in Ucraina alla crisi economica e sociale, dalla precarietà del lavoro alla questione salariale, a un welfare da rendere davvero universale.