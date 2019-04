Tir "eccezionale" perde lastre di ferro:​ il carico blocca la circolazione

SCORZE' - Dalle ore 13.10, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SR245 in Via Castellana a Scorzè per la perdita di carico di alcune lastre di ferro da un autoarticolato. Per cause in corso di accertamento il camion adibito a trasporto eccezionale ha perso il carico, mettendosi di traverso lungo la carreggiata. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati con due automezzi tra cui l’autogrù stanno recuperando il carico. La circolazione della strada è al momento interrotta all’altezza della Crosarona e la circolazione veicolare deviata su vie alternative. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso. Sul posto i carabinieri e il personale di Veneto strade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA