Tir in fiamme in autostrada: la A4 è bloccata in direzione Venezia

CESSALTO - All'improvviso le fiamme e il Tir va a fuoco. Il traffico è bloccato dalle 15.20 di oggi pomeriggio lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra San Stino e Cessalto. Nessun incidente, ma ancora una volta il tratto autostradale è il solito maledetto, in cui negli ultimi anni si sono verificati incidenti e blocchi.

Sul posto, al km 443, sono arrivati i vigili del fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso gli utenti non possono proseguire verso Venezia. Inevitabili le code in un weekend particolarmente interessato dal traffico per i tanti turisti in viaggio verso la meta delle vacanze. Presi d'assalto il casello di San Stino e la statale 14, i veicoli infatti possono ora procedere solo sulla corsia di sorpasso.

