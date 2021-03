Tir con carne poco refrigerata, multato l'autista:«Trucco per risparmiare carburante»

PADOVA - La Polizia di Stato, in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale, ha fermato lungo la A4 un tir carico di carne diretto da Treviso a Venezia. Ad un controllo è emerso che i frigoriferi che contenevano la carne viaggiavano ad una temperatura superiore a quella consentita dalla legge, che sarebbe di 4 gradi centigradi. Le verifiche della Polizia hanno permesso di stabilire che il contenuto del carico non era mai sceso sotto i 10 gradi.

Al contenuto sono stati posti i sigilli, con i quali è stato consentito comunque al camionista di arrivare a destinazione, a Venezia, dove lo hanno raggiunto i tecnici dell'Asl locale per verificare lo stato di conservazione della merce. L'autista, romeno di 39 anni, è stato multato con 1000 euro più altri 129 euro per la mancanza di alcuni dispositivi per la sicurezza del mezzo. Lo stratagemma di alzare la temperatura dei frigoriferi, spiega la Polizia, è spesso usata «per risparmiare sul carburante necessario al raffreddamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA