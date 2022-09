Timothée Chalamet arrivato a Venezia, paparazzato al bar con un amico

VENEZIA - Timothée Chalamet è arrivato in Laguna. La star 26enne protagonista di "Bones And All", il nuovo film diretto da Luca Guadagnino in Concorso a Venezia 79, è stato paparazzato all'Hotel St. Regis di Venezia, in compagnia di un amico, mentre sorseggia un Martini Fiero & Tonic, il drink amato anche da Chiara Ferragni.

Chalamet è il protagonista di "Bones And All", storia d'amore tra due giovani ai margini della società. Un viaggio che li porterà alla scoperta di sè stessi. L'attore è un idolo tra i più giovani per la freschezza e l'ironia che trasmette. Ha raggiunto il grande pubblico con "Chiamami con il tuo nome" e dopo è stata una serie di successi senza fine.