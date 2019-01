Vola dalla tribuna dopo il gol, trauma cranico e braccia rotte

di Michele Zarpellon

L’entusiasmo per la rete del vantaggio del Mestre è costato caro a un giovanissimo tifoso al Mercante di Bassano. Lo slancio per la gioia del gol segnato da Cacurio al 3’ del secondo tempo supplementare e che aveva sancito il temporaneo vantaggio arancionero, lo ha fatto cadere da una balconata volando per quattro metri e cadendo al suolo. Subito soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Bassano, il quasi diciottenne è ricoverato con un grave trauma cranico e con la frattura di entrambe le braccia.