Ticket d'ingresso a Venezia, protesta dei comitati in Consiglio comunale

VENEZIA - Irrompe la protesta dei comitati cittadini che si oppongono al "ticket d'ingresso" a Venezia nel Consiglio Comunale convocato stasera, 12 settembre 2023, per approvare la delibera di Giunta che istituisce il progetto di prenotazione on line e pagamento, in via sperimentale, per l'accesso in città nei giorni caldi del turismo. «Questa città non deve diventare un museo, siamo contrari» è lo slogan scandidato da circa 200 manifestanti presenti nella sala municipale.