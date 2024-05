MESTRE - I messaggi e l'impegno contro la violenza sulle donne ci sono, ma evidentemente il dato delle persone a rischio è ampiamente sottostimato, se si pensa che non passa settimana (e a volte è anche questione di giorni) senza che anche sul nostro territorio non si verifichi un caso da codice rosso. A parte i sacrosanti appelli, i sit-in, i palazzi municipali illuminati di rosso, sugli episodi di violenza contro le donne, specie in famiglia c'è ancora molto da lavorare.

CODICE ROSSO

Un uomo di origini straniere è stato colpito da un la donprovvedimento di allontanamento dalla famiglia dopo ripetuti episodi di violenza nei confronti della moglie. A firmare l'allontanamento è stato il sostituto procuratore Giorgio Gava e il provvedimento sarà domattina sottoposto all'attenzione di un giudice per la convalida.

Qualche giorno fa l'uomo aveva colpito la donna con una testata e venerdì l'aveva nuovamente picchiata colpendola con dei pugni alla testa e alle orecchie, tanto che la malcapitata è dovuta correre all'ospedale e poi ha denunciato tutto anche per la segnalazione dei medici del pronto soccorso che in questi casi inoltrano una richiesta di intervento.

L'ultimo caso di Codice rosso era stato affrontato dalla magistratura solo pochi giorni fa, con l'uomo che aveva fatto saltare il parabrezza dell'automobile della ex. In questo caso, aveva posizionato un grosso petardo per indurla a rivedere l'intenzione di chiudere la loro storia.