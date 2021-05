A Venezia pioggia di donazioni: quadri, acquaforti, mobili per 100mila di euro

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia ha approvato tre delibere con le quali si accettano importanti donazioni da parte di privati per un valore complessivo di stima pari a quasi 100mila di euro. Con la prima delibera si accetta la donazione delle opere dell'artista Giorgio Di Venere, che consistono in un quadro (dimensioni 100x80 cm) realizzato in tecnica mista su tela dal titolo "Alto Adriatico" realizzato nell'anno 2014, e di una sua cartella contenete 12 acquaforte acquatinta, 7 acquaforte, 1 puntasecca con valore di stima di 3.000 euro.

Con la seconda delibera si accetta la donazione da parte della professoressa Ileana Chiappini di Sorio - studiosa, fedele cultrice e prolifica scrittrice dell'arte veneziana - di una coppia di poltrone in stile impero dall'importante valore storico artistico e stimate complessivamente 10.000 euro. Questa importante donazione sarà concessa dal Comune di Venezia, in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Musei Civici di Venezia andando ad inserirsi nelle collezioni di Palazzo Reale.

Con il terzo provvedimento la Giunta accetta la donazione da parte di Rosa Tempo, affezionata estimatrice della città di Venezia di importanti opere d'arte che andranno ad arricchire le raccolte della Fondazione Musei Civici in particolare quelle di Ca' Rezzonico, Palazzo Mocenigo, Palazzo Fortuny e Palazzo Ducale. La donazione avvenuta in ricordo di "Luciano e Adriana Tempo" consiste, nello specifico, in due statue in legno policromo risalenti al secolo XVI, valore di stima di 25.000 euro, in un bassorilievo in marmo di Carrara risalente al secolo XV, valore di stima di 30.000 euro e un arazzo della manifattura di Bruxelles della fine del secolo XVI per un valore di stima pari a 30.000 euro.