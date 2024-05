VENEZIA - Romanzandola un tantino potrebbe essere definita la “guerra della Dorona”, l’antica vite della Serenissima, l’uva “d’oro” dei Dogi: una disputa su chi sia l’artefice della trasformazione in isole del vino delle Vignole, un pezzo di campagna finito non si sa come, assieme a Sant’Erasmo, tra ghebi e barene in laguna. Il vitigno, fatte le debite proporzioni, è destinato a diventare quello che il Prosecco è per le colline trevigiane: un patrimonio dal punto di vista eno-turistico, un tesoro da quello più prosaicamente economico. Nessun paragone con i valori in campo, per carità. Un ettaro nella Docg del Prosecco superiore vale minimo 400-500 mila euro. La Dorona, vitigno “estremo” per le condizioni in cui viene coltivato, praticamente non ha ancora un prezzo. Il suo valore è in potenza, tutto da costruire. Ma le prospettive ci sono, se c’è chi ha deciso di investire.

UN MERCATO INTERESSANTE

La storia è questa: la laguna di Venezia sta tornando a ripopolarsi di vignaioli. L’isola delle Vignole vorrebbe diventare quello che le Rive rappresentano per il Prosecco: il cuore di una produzione di qualità. L’uva Dorona dà vita a un vino fermo e sapido, a differenza delle bollicine del Prosecco. Che però ben si sposa ai prodotti della laguna, pesce e verdure. I top per quei ristoranti che vogliono puntare su territorio. Un mercato, insomma, di buona prospettive. Giovedì alle Vignole è stato presentato un nuovo progetto eno-gastronomico della società Biniola srl, “IsoleLeVignole”, con sviluppo legato anche a quel turismo lento che si vuole contrapporre al devastante “mordi e fuggi” che assilla Venezia. Ne sono artefici Antonio Vianello (proprietario dell’ex storica trattoria dell’isola), Carlo Zangrando (imprenditore agricolo, residente in isola), Roberto Boem (titolare di Destination Venice), Marco Perco (contitolare dell’azienda vitivinicola Roncús) e Francesco Ghisini (avvocato). La loro idea, produrre vino dall’uva Dorona grazie a 8mila metri quadrati di vigneto (0,8 ettari) - a cui si sono aggiunti quest’anno altri 2 ettari a sud dell’isola, davanti all’Arsenale di Venezia) per valorizzare la produzione con la vendita (circa 5.500 bottiglie all’anno - ma soprattutto con un luogo che ospiti eventi, cerimonie, visite guidate agli orti bio e degustazioni.

LA RIVENDICAZIONE

Senonchè, a rivendicare la paternità del progetto Dorona alle Vignole, è l’architetto Emilio Trame, professionista mestrino, titolare della Double en Investment, con una passione di ritorno per la laguna e per le produzioni tipiche, non fosse altro che per le radici di famiglia («mio nonno - racconta - aveva una pellicceria a Venezia e vigneti a Tarzo»). Circa vent’anni fa, Trame ha avviato un ambizioso progetto di impianto di vite Dorona, reintroducedo il vitigno in questo lembo di terra dimenticato e, all’epoca, inaccessibile. «Le Vignole era l’isola del vino - racconta - il suo vecchio nome era Biniola, isola delle 7 vigne. Quando abbiamo iniziato, l'idea era quella di riportare a nuova vita sull'isola, puntando su un vitigno quasi dimenticato che potesse esprimere la vera anima di questo luogo». «Ero solo e tutti mi deridevano - prosegue- “Pianta prosecco, con quello fai i soldi”, mi dicevano. Ed invece io sono rimasto fedele al progetto, di valori culturali e storici. Di recupero della venezianità e non della monocultura alcolica». «Grazie alla collaborazione con Daniele Ceccon dei Vivai Cooperativi di Rauscedo, un esperto del vitigno Dorona - spiega ancora Trame - il progetto ha preso piede con successo. Ceccon, con la sua profonda conoscenza, ha seguito passo dopo passo l'evoluzione dei vigneti. Oggi, l'isola delle Vignole vanta circa 2,5 ettari di vitigni, tutti di proprietà mia, di sua moglie e dei miei figli Marco e Emma. Siamo gli unici proprietari dei vitigni qui, gli altri che parlano, hanno appezzamenti in affitto da me, in risoluzione tra 4 anni», aggiunge Trame. Che ha anche recentemente esteso il suo impegno nel settore vinicolo fondando una nuova società.

A TREPORTI

«L'ultimo acquisto include un'area di circa 4,5 ettari a Treporti, località Saccagnana, Lio Piccolo, piccolo borgo antico, dove vogliamo ampliare ulteriormente la produzione di Dorona. Questa nuova acquisizione rappresenta il futuro del nostro lavoro, l'espansione è essenziale per mostrare il potenziale completo del Dorona: non è un affare economico, ma un vero e proprio atto d'amore verso la terra e la storia della città, un tentativo di preservare e valorizzare il patrimonio agricolo locale attraverso l'innovazione e la sostenibilità. Nessun interesse a creare l’ennesimo ristorante su un’isola. nel mio vigneto produrrò quest’anno circa 3mila bottiglie, che diventeranno 8mila con un altro ettaro di vigneto che impianterò. A regima, tra Vignole e Saccagnana avrò circa 7 ettari di Dorona». E sempre a Saccagnana Trame dedicherà una parte di un casale restaurato a cantina e all’ospitalità enogastronomica, mentre alla Vignole, dove vive, allestirà uno spazio per una scuola di cucina per piccoli gruppi di turisti desiderosi di scoprire il turismo lento e i tesori della laguna. «Guerra della Dorona? - conclude Trame - Per carità. Nessuna guerra, solo un racconto per amore di verità». Il tutto mentre il progetto “IsoleLeVignole” è partito in quel lembo di terra di 8mila metri quadrati, a ridosso del compendio dei Lagunari. Una “enclave” tra i vigneti, l’uliveto e la carciofera di Trame, che circondano il vigneto di Zangrando e soci. Tutto nel nome della Dorona e del nuovo tesoro della laguna: il vino e il turismo.