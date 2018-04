Tesoro di Maniero, il pm chiede 3 anni per la sorella e 6 per l'ex cognato

di Gianpaolo Bonzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sei anni di reclusione per l'accusa di aver riciclato i soldiÈ questa la pena chiesta, ieri sera in Tribunale, dalla Procura della Repubblica di Venezia nei confronti del dentista toscanoex cognato di Felicetto. Tre anni e quattro mesi, invece, sono stati chiesti perI due imputati hanno infatti ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato che prevede una riduzione della pena finale. In realtà ieri pomeriggio era attesa anche la sentenza del Tribunale, ma la lunga ed articolata udienza davanti al gip Massimo Vicinanza ha determinato lo slittamento a lunedì 9. Di Cicco è accusato di aver ricevutoche Maniero gli avrebbe consegnato al fine di realizzare alcuni investimenti in Svizzera. Il dentista toscano, però ha sempre ammesso di aver ottenuto e poi investito solamente 11 miliardi. I soldi, che Maniero nel 1994 gli portò all'interno di uno scatolone, vennero investiti in Svizzera tramite alcuni spalloni, ma l'ex cognato ha sempre sostenuto di aver poi restituito interamente questa somma a Maniero...