MESTRE - A bilancio ci sono 16 milioni e mezzo di euro. Tanto il Comune prevede di incassare nell'anno in corso dalle sanzioni per le violazioni al Codice della strada. Un tesoretto che per legge andrà reinvestito per interventi di miglioramento della viabilità della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, ma anche all'acquisto di strumenti per l'educazione stradale e per mezzi e strumenti a disposizione della Polizia locale.

Il Comune, in questi giorni, ha definito la destinazione delle risorse in arrivo, in esecuzione degli obblighi di legge in materia. Più di metà degli introiti indicati nel bilancio di previsione (ovvero 8,3 milioni) derivano dalle sanzioni rilevate con gli strumenti che misurano gli eccessi di velocità (indicati all'articolo 208 del Codice della strada. Detratti gli accantonamenti per il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, rimangono 5,394 milioni, il 50% dei quali destinati a essere reinvestiti. Così 674.250 euro finanzieranno interventi di manutenzione ordinaria alla viabilità e alla segnaletica, e la stesa somma sarà utilizzata per revisioni e tarature di autovelox, etilometri, telelaser e velocar, per gli acquisti di altre dotazioni e per il potenziamento dei servizi della Polizia locale. Un milione 348mila euro sarà devoluto invece all'educazione stradale, ad altri interventi di manutenzione delle strade e all'acquisto di attrezzature per la sicurezza urbana.

Ci sono poi altri 5,6 milioni di euro - derivanti dalle sanzioni elevate in base all'articolo 142 del Codice della strada, su 8,2 milioni messi a bilancio dal Comune. Anche qui, una volta detratti 2,6 milioni per il Fondo crediti difficilmente esigibili, rimane un bel gruzzolo da reinvestire per la collettività. Soldi che saranno spesi per manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, per l'illuminazione pubblica e per il contributo (da un milione e mezzo) a Veneto strade.