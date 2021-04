Terrorismo, il figlio di Sabbadin: «Una soddisfazione per noi figli delle vittime»

VENEZIA - «Gli arresti degli ex brigatisti in Francia non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese. È una giustizia che doveva essere assicurata molto tempo fa». Così Adriano Sabbadin, figlio del macellaio Lino Sabbadin, ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai Pac, commenta l'operazione svolta dall'antiterrorismo a Parigi. «I nostri morti non sono andati in prescrizionè - aggiunge - e mi dispiace che Luigi Bergamin - che partecipò all'omicidio Sabbadin ndr. - sia riuscito a fuggire, ma sono fiducioso che possa essere catturato. Questi non sono da considerare ex terroristi».