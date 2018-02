© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE/TREVISO - Incredibile disavventura di una coppia trevigiana, derubata della propria auto, un', mentre stava facendo benzina al self service. Nella notte tra lunedì e martedì, a mezzanotte, i due 40enni si fermano alla, sul Terraglio. Scendono dall'auto che resta aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. L’uomo fa rifornimento e chiacchiera con la donna; si distraggono senza guardarsi troppo intorno. Accade l’imprevedibile: un uomo scivola al posto di guida, mette in moto e fugge verso Mestre. La vittima, con l'erogatore in mano, resta di sasso; la donna, sotto choc, scoppia a piangere: nell’abitacolo ha lasciato la borsa, con cellulare, documenti, carte di credito, ecc..La coppia torna a casa, a, grazie a un automobilista di passaggio che si ferma ad aiutarli. Ieri mattina la coppia ha segnalato l'episodio alle forze dell’ordine: potrebbero essere decisive le immagini della. Un furto del genere è praticamente senza precedenti.