VENEZIA - L'opposizione verde-rosso-gialla ha incalzato il leghista Luca Zaia anche ieri: «Dica i veri numeri sui posti in Terapia intensiva», hanno chiesto in un'interrogazione i consiglieri regionali Cristina Guarda, Arturo Lorenzoni, Elena Ostanel, Erika Baldin e Anna Maria Bigon. Ma a quell'ora aveva già risposto Paolo Rosi, coordinatore del comitato di crisi Coronavirus, illustrando tabelle e planimetrie sulla localizzazione delle postazioni destinate ai malati (Covid e non) che hanno bisogno di essere intubati. «Ci sono letti e apparecchiature per 1.000 pazienti, di cui 640 già attivi, dei quali 587 attualmente occupati», ha specificato il medico-simbolo delle emergenze in Veneto.

LE DELIBERE

Le carte mostrano la serie di delibere che, nel corso dei mesi, hanno gradualmente incrementato la programmazione, rispetto alle 559 disponibilità indicate nelle schede ospedaliere del 2019. Il 5 maggio è stata toccata quota 840, grazie a due aggiunte: 191 posti sono attivati dal Coordinamento regionale emergenza e urgenza: «Letti dotati di ventilatori, monitor, pompe e centraline di monitoraggio, già allestiti in locali inizialmente chiusi, che le aziende sanitarie hanno gradualmente riaperto», spiega Rosi; altri 90 sono i famosi rinconvertibili nelle sale operatorie momentaneamente ferme, per questo accusati di essere virtuali: «I materiali sono in magazzino, ma le Ulss sono in grado di allestirli in 24-36 ore», assicura il coordinatore.

Il 18 giugno la Regione ha recepito il decreto che, a livello nazionale, imponeva di alzare l'offerta a 0,14 letti ogni mille abitanti, affidandone il finanziamento al commissario straordinario Domenico Arcuri. Per il Veneto è stato quantificato un aumento strutturale di 211 letti: «Per esempio saranno ospitati nei vecchi blocchi operatori di Feltre o Mirano, ma per il momento non esistono, in quanto la progettazione è in corso in tutta Italia», ha precisato l'assessore Manuela Lanzarin.

Per questo il 6 agosto la Regione, ripartendo da quota 840, ha pianificato come giungere ai fatidici 1.000 posti, recuperandone 160 dalla riorganizzazione dei 320 di Sub-intensiva: inserendo ogni due letti un ventilatore da Terapia intensiva. E il 16 settembre sono stati fissati due nuovi obiettivi nella valutazione dei direttori generali: le Ulss devono documentare la disponibilità delle attrezzature, nonché presentare un piano che indichi i necessari interventi tecnici, identifichi i letti («numero per numero, stanza per stanza») e disponga il reclutamento dei sanitari dedicati. «Quest'ultimo è il vero problema ha ammesso Rosi perché bisogna prendere e spostare personale che fa altre cose. Comunque se davvero si arrivasse a 1.000 ricoverati in Terapia intensiva, il che sarebbe uno scenario da catastrofe, ci sarebbero sia i letti che gli operatori: ogni dg li ha individuati e sa dove andare a recuperarli».

LA SITUAZIONE

Secondo la fotografia scattata ieri mattina, attualmente risultano occupati 209 posti per degenti ordinari (che rimangono in media 7 giorni) e 378 per pazienti Covid (che invece restano per 14-20). «Sta calando il rapporto fra intubati e positivi osserva il coordinatore sceso nel giro di una settimana da uno ogni 200, a uno ogni 250. Ma se dal 21 febbraio al 31 agosto avevamo avuto in tutto 848 ricoverati, dal 1° settembre al 15 dicembre ne abbiamo registrati già 1.436: in primavera il picco era stato improvviso, in autunno la crescita è stata più graduale ma anche più consistente, motivo per cui temiamo per la tenuta del personale, che sta facendo un lavoro mostruoso per pazienti molto impegnativi». Il flusso è costante: nell'ultimo giorno rilevato, sono entrati 23 malati e ne sono usciti 18, di cui 9 dimessi e 9 deceduti. «Il 10% delle vittime ha meno di 70 anni ha detto Rosi ma sui numeri alti, le percentuali basse danno comunque numeri alti: su 5.000 morti, parliamo pur sempre di 500 persone».

Angela Pederiva

