MESTRE - Dramma oggi pomeriggio - 4 maggio - in via Piranesi a Mestre in zona Cipressina. Una ragazzina di 15 anni si è lanciata dal quarto piano del palazzo dove abita con la famiglia: è accaduto alle 16.

La giovane studentessa è grave per le lesioni riportate nell'impatto ed è stata portata d'urgenza in ospedale dai sanitari del Suem.

Sul posto anche i vigili del fuoco.