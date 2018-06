di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Il tentato furto in una abitazione di Caorle costa caro a due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.46 anni di Sacile, ma residente a Cessalto e(47) di Oderzo, sono finiti in carcere a Pordenone. La coppia è stata fermata domenica pomeriggio dai carabinieri di Caorle, agli ordini del, che gli stavano dando la caccia dopo una segnalazione giunta al 112. I due infatti erano stati notati da un residente mentre cercavano di entrare in una abitazione non lontano dal centro della cittadina marinara. Ai carabinieri non sono sfuggiti quando in auto stavano per allontanarsi. Bloccati, con loro avevano tutto il necessario per i furti tra cui iusata solitamente per mandare in frantumi le vetrate e altri arnesi da scasso. Con loro anche due carte di credito, su cui ora si concentrano le indagini dei militari dell'Arma. La coppia è stata arrestata come disposto dal Pm Maria Grazia Zaina e quindi trasferita in carcere per espiare la pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni inflitta dal Giudice Giorgio Cozzarini dopo il patteggiamento.