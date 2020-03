Tenta di rubare le offerte in chiesa, placcato da tre fedeli e arrestato

VENEZIA - È agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima fissata oggi.

A mettere le manette ai polsi a Bruno Soldan, 38enne veneziano, sono stati gli agenti delle Volanti lagunari che lo hanno bloccato in campo Santi Apostoli dopo che aveva tentato di rubare all’interno dell’omonima chiesa.

A mandare all’aria quello che l’autore credeva un colpo facile facile è stato il custode che ha visto uno sconosciuto entrare nel luogo sacro e tentare di forzare la cassetta delle offerte.

Quando i poliziotti sono arrivati l’aspirante ladro, che vistosi scoperto aveva cercato di dileguarsi, era stato placcato da tre fedeli che, non senza fatica, stavano cercando di immobilizzarlo per trattenerlo il tempo necessario a consegnarlo agli uomini in divisa

A inchiodare Soldan, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, non solo la testimonianza diretta del sagrestano, ma anche gli arnesi del mestiere: dentro lo zaino che portava in spalla, infatti, c’erano alcuni arnesi di cui non ha saputo spiegare il possesso e che sono stati sequestrati.

E poi, come se non bastasse, a completare le prove a carico la cassettina delle offerte mostrava segni evidenti di scasso recente.

Il 38enne, una volta portato in questura e identificato, è stato ristretto fra le mura domestiche, in attesa del processo come disposto dal magistrato di turno: l’accusa nei suoi confronti è di tentato furto aggravato.

Non è la prima volta che la parrocchiale dedicata ai Santi Apostoli finisce nel mirino dei ladri. Nel dicembre del 2018, all'antivigilia di Natale, erano stati sottratti due candelieri d'argento, un'acquasantiera e un mazzo di chiavi. Anche quella volta però il responsabile era stato scoperto, inseguito e bloccato e assicurato alla giustizia, recuperando l'intero bottino. Praticamente lo stesso copione recitato l'altro ieri, nella tarda mattinata. Ultimo aggiornamento: 08:42