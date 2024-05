DOLO - Lo ha inseguito, lo ha fermato e poi denunciato. Il sindaco Gianluigi Naletto si è reso protagonista sabato scorso di un episodio che testimonia il senso del dovere del primo cittadino dolese. Lui stesso lo racconta con un po’ di modestia. «Non ho fatto nulla più di quello che qualsiasi altro cittadino avrebbe fatto - sottolinea Naletto -. Ero da poco uscito dal municipio, intorno alle 12 e l’avevo chiuso quando un’operatrice ‘oss’ che si occupa della consegna dei pasti a domicilio mi ha telefonato per avvisarmi di aver intravisto un uomo che stava cercando di forzare la porta di servizio. Sono tornato indietro ma l’uomo era scappato. Aveva, però, lasciato sulla porta d’ingresso una grossa chiave usata per tentare di forzare la serratura. La signora, da lontano, l'aveva fotografato e ho provato a cercarlo quando mi ha richiamato dicendo che si stava dirigendo nell’area mercatale. Sono tornato indietro e ho cominciato ad incamminarmi velocemente. Lui si è accorto che lo stavo seguendo e che stavo telefonando alle forze dell’ordine e si è introdotto in ospedale, allora gli ho intimato di fermarsi. L'ha fatto e mi ha chiesto cosa volessi. Mi sono presentato e gli ho spiegato il motivo, lui si è alterato, ne è nata una piccola discussione ma nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri. Dopo una rapida perquisizione, l’uomo aveva con sé anche un grosso cacciavite, è stato condotto in Tenenza dove io e la signora abbiamo testimoniato». L’uomo, fra i 35 e 40 anni, non di Dolo, dopo l’identificazione è stato rilasciato dai carabinieri che hanno inviato il fascicolo alla Procura di Venezia. Non è il primo episodio che coinvolge il municipio dolese. Qualche settimana fa era stata scassinata la macchinetta del caffè e rubati i soldi che conteneva. Anche allora era accaduto durante l’orario di apertura al pubblico del comune; non è escluso che si tratti dello stesso individuo.



