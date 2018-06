Tendopoli abuisiva all'ex Ospedale al mare: c'era anche il coltivava marijuana /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO DI VENEZIA - Controlli dei carabinieri nell'ex Ospedale al Mare al Lido, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti: scoperto un. Qualche mese fa l’ente proprietario aveva deciso di recintare tutta l’area e predisporre una guardiania, tuttavia, con l’inizio della bella stagione, il problema si è ripresentato e questa volta nelle immediate adiacenze dell’area esterna della struttura, in un tratto frammisto di spiaggia e boscaglia, dove, trasi erano stabiliti una decina ditra senegalesi e marocchini. L’articolato dispositivo, costituito da circa una ventina di carabinieri, è entrato in azione facendoal sorgere del sole, l’intera zona è stata circondata tutti gli occupanti sono stati fermati ed identificati nei loro rifugi abusivi.Due delle persone controllate nascondevano un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente in particolare M. C., senegalese classe 1971, nullafacente, censurato è stato trovato in possesso di un quantitativo di circa 30 grammi di Marijuana, e T. O., senegalese classe 1976, nullafacente, censurato veniva trovato in possesso di circa 350 grammi di Marijuana oltre acirca e svariato materiale per la coltivazione tra cui terriccio specifico e fertilizzanti, la cui destinazione finale si presume fosse quella di rifornire la locale piazza di spaccio. Entrambi ovviamente sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.Inoltre altri tre extracomunitari tutti senegalesi tra i 30 e 40 anni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello stato e pertanto all’esito delle procedure di identificazione e fotosegnalamento condotti in Questura per procedere all’emissione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale. Infine tutti gli abusivi sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza Comunale nr. 227 del 24.04.2018 che vieta accampamenti/bivacchi in spiaggia e la tendopoli veniva smantellata con l’aiuto della Veritas.