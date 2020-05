Medianordest annuncia: «Antenna 3 prima tv d'Italia per ascolti nella fascia 12.30/13.30»

VENEZIA - Nel mese di aprile AntennaTre è risultata, in base ai dati Auditel, la prima televisione locale d'Italia per ascolti, superando la pugliese Telenorba. Nella fascia tra le 12.30 e le 13.30 l'emittente veneta del gruppo Medianordest ha registrato più ascolti anche di alcune tv nazionali. Lo rende noto un comunicato di Medianordest, secondo il quale il network è risultato «il primo gruppo editoriale in Italia», mentre Antenna Tre e Rete Veneta sono state, rispettivamente, la prima e la seconda emittente locale del nordest.



«Il nostro lavoro in questi mesi ha stravolto l'ordinario per restare al fianco di un popolo straordinario, i veneti - dichiara Filippo Jannacopulos -. Sentivamo il dovere di esserci sempre per continuare a dare voce ai nostri telespettatori senza interrompere una catena d'informazione che è diventata anche compagnia e sostegno nei momenti più bui».

