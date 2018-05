La partita del cuore con la nazionale artisti e i giornalisti per Telethon e Avis

di Filippo De Gasperi

MIRANO - Unanon per uno, ma quattro traguardi significativi. Ilsi fa solidale e schiera in campo vecchie glorie e volti noti della tv per raccogliere fondi a favore di. Succede a, città che della solidarietà ha fatto un carattere distintivo. C’è grande attesa per domani pomeriggio, sabato 5, quando allo stadio comunale scenderanno in campo la Nazionale italiana Artisti tv, la selezione Giornalisti tv Pressing e il Mirano Dream Team, sodalizio di allenatori e vecchie glorie della Miranese Calcio. La “Giornata del cuore” è stata presentata ieri in municipio: a far gli onori di casa la sindaca Maria Rosa Pavanello e l’assessore Christian Zara.L’annuncio è quello di nomi prestigiosi, ma soprattutto obiettivi importanti:, a sostegno della ricerca, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione. L’appuntamento è di portata regionale e forse più. Certamente storico per Telethon, Avis e Usd Miranese, che con l’occasione festeggiano traguardi di tutto rispetto: ricorre infatti il 50. anniversario della fondazione dell’Avis regionale e il 30. della nascita della Nazionale Artisti tv. Il 2019 sarà anche il 50. per l’Avis di Mirano e soprattutto compirà un secolo di vita la Miranese Calcio, che per l’occasione esporrà la Coppa Italia dilettanti vinta nel 1974, alla presenza di alcuni dei protagonisti di quella storica vittoria.“Telethon - ha detto il referente Stefano Tigani - collabora stabilmente con la Nazionale Artisti tv, che in 30 anni di vita ha coinvolto 380 volti famosi, raccogliendo 6,5 milioni di euro in beneficenza”. Al triangolare partecipano anche i giornalisti: “Una selezione - spiega Tiziano Graziottin - che in 17 anni ha incontrato associazioni in prima linea nelle più importanti battaglie per la ricerca, dall’autismo alla Sla: un cammino che ci ha posto di fronte alle mille difficoltà vissute da queste famiglie, la prima delle quali è la solitudine in cui spesso sono lasciate. Iniziative come quella disabato servono a rimarcare la solidarietà fatta di azioni concrete e per questo hanno valore solo se producono una forte mobilitazione”. Calcio d’inizio alle 15.30, prima, alle 14.30, si affronteranno le squadre Primi calci (anni 2011-2012) di Miranese, Polisportive S. Pio X Mirano e Città di Mirano. L’ingresso è libero.