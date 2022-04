Teglio Veneto, scritte oscene sui giochi per i bambini al parco comunale

TEGLIO VENETO - Scritte oscene sui giochi del parco comunale. Amaro risveglio per i cittadini di Teglio che, indignati, hanno denunciato sui social un grave atto di inciviltà ai danni dei giochi per bimbi posizionati nell'area verde e ricreativa di via degli Ontani. Scritte indicibili e disegni volgari, se non esplicitamente osceni. «Dopo un'immediata ricognizione ha detto il sindaco Oscar Cicuto - è apparso subito chiaro che si è trattato di un'indegna azione di anonimi giovani che hanno inconsciamente recato un grave danno all'intera comunità, danno che non è tanto materiale, quanto morale. Gli autori di tale gesto hanno, infatti, causato un danno d'immagine per l'intera comunità e hanno colpito i tanti bimbi che utilizzano i giochi a loro dedicati».



LE INDAGINI



«La mia preoccupazione ha aggiunto - è volta a comprendere il perché alcuni giovani abbiano compiuto un gesto tanto sciocco quanto immaturo, che palesa un evidente problema di disagio psicologico e interiore che meriterebbe essere compreso e segnalato alle famiglie al fine di una presa di coscienza da parte degli autori di quanto avvenuto, magari con l'aiuto di personale specializzato in problemi legati al disagio giovanile». Nel frattempo, per dare un segnale forte ai tanti cittadini che, anche attraverso i social, hanno chiesto una presa di posizione netta da parte del Comune, il sindaco si è attivato con la Polizia Locale per dare un nome agli autori dell'insensato gesto, iniziando a raccogliere le segnalazioni o testimonianze degli abitanti della zona. «Il mio sincero augurio è che, prima dell'intervento delle autorità - ha concluso il primo cittadino - gli esecutori dell'atto vandalico comprendano la gravità e l'inciviltà del loro gesto, confessando il misfatto e riparando al danno arrecato ai giochi. Se così non fosse, l'Amministrazione proseguirà nell'iter di legge, al fine di tutelare per il futuro la comunità dal ripetersi di tali atti di profonda inciviltà».