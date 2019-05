In pochi minuti i 4 banditi fanno saltare il bancomat e scappano con 20mila euro

di Marco Corazza

TEGLIO VENETO - Il botto poco dopo l'una di notte in pieno centro a: la banda dei bancomat prende di mira laColpo grosso dei malviventi che sono fuggiti con un, anche se il bilancio è ancora da ultimare.Erano almeno in 4 i banditi che sono arrivati a bordo di una potente auto al civico 3 di via Ponte Nuovo. L'obiettivo il distributore del denaro della banca di credito cooperativo San Biagio del Veneto orientale. Dalle telecamere dell'istituto di credito si vedono 4 banditi che, travisati in volto, si preparano a far saltare il bancomat. Per loro sono bastati pochissimi minuti per iniettare una miscela gassosa nel distributore e accendere la miccia. Poi tutto è saltato in aria.