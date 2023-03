TedxJesolo 2023, si riparte dall'attivista iraniana Pegah Moshir Pour

JESOLO - Pegah Moshir Pour sarà la prima relatrice di TedxJesolo 2023. Gli organizzatori dell’evento, di concerto con l’Amministrazione comunale, hanno individuato il primo nome che comporrà il parterre di relatori che animerà la conferenza in programma il 29 aprile al Teatro Vivaldi, quest’anno dedicato al tema della Passione.

IN PRIMA LINEA

La scrittrice e attivista iraniana è dunque il primo nome confermato del TedxJesolo qi quest’anno. Italiana di origine iraniana, nata tra i racconti del “Libro dei Re”, cresciuta tra i versi de “La Divina Commedia”, è consulente in Ernst & Young e attivista dei diritti umani e digitali. Con esperienze trasversali, si occupa di cittadinanza “ragazzi della terza cultura”, cittadinanza ed etica digitale. Premiata a Palazzo Montecitorio Standout Woman Award e inserita nella lista dei 100 innovatrici e innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia, lo scorso febbraio è stata ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo dove ha parlato di diritti umani.





A guidare la conferenza saranno, ex giocatrice professionista di pallavolo con 106 presenze in nazionale e un oro mondiale «La partecipazione di Pegah Moshir Pour – dicono il sindaco Christofer De Zotti e l’assessore Debora Gonella - è la conferma che quello che sta prendendo forma sarà un TedxJesolo di grande spessore, sicuramente capace di far emergere contenuti interessanti, attuali e stimolanti in un contesto frizzante. Abbiamo imboccato la strada giusta per andare a definire un palinsesto culturale all’altezza della città».