NOVENTA DI PIAVE - I successi vanno premiati, specialmente quando arrivano durante uno dei momenti più difficili, quello della pandemia. È quello che ha deciso di fare la Tecnostrutture, azienda di Noventa di Piave nata nel 1983 e specializzata nella fornitura dello scheletro strutturale degli edifici. Con ufficio di rappresentanza in Danimarca ed una società affiliata in Germania, opera in 15 Paesi e conta su 80 collaboratori. Ebbene, ad ognuno di loro è stato deciso di riconoscere un premio di 1.500 euro (lordi, ma sempre 1.500), come riconoscimento dell'impegno mostrato durante la pandemia, i ricavi di esercizio pari a 19,7 milioni di euro e 159 progetti realizzati nel corso del 2021. Ma anche perché l'azienda è stata premiata nella sezione Esg e Sostenibilità per il progetto Imprese vincenti promosso da Intesa Sanpaolo e selezionata dalla Fondazione Symbola e da Fassa Bortolo tra le realtà in prima linea per supportare la transizione ecologica in Italia.



BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

Tutti risultati evidenziati illustrate nel Bilancio di sostenibilità 2021 di Tecnostrutture. «Negli anni, passo dopo passo- spiega Giulia Daniele, responsabile business development e sostenibilità dell'azienda - abbiamo reso la sostenibilità parte integrante della nostra strategia aziendale, attraverso cambiamenti simbolici e sostanziali: dall'adozione di una cucina aziendale, abolendo così le stoviglie usa e getta, alla certificazione volontaria Epd che contiene le informazioni relative alla prestazione ambientale dell'intero ciclo di vita dei nostri prodotti. Nelle attività di sostenibilità coinvolgiamo tutte le persone in azienda: per ogni reparto abbiamo un referente chiamato sostenitore che motiva il gruppo e definisce con i colleghi i target di sostenibilità. Grazie a questo sistema abbiamo identificato gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 più rilevanti per la nostra realtà, sui quali possiamo intervenire con maggiore efficacia». Al gruppo dei sostenitori si affianca poi un comitato d'indirizzo che guida le scelte strategiche in tema di sostenibilità, composto da esperti di green building, ingegneria civile e risorse umane.

Tra le iniziative svolte, la giornata di volontariato aziendale che ha coinvolto anche le famiglie dei collaboratori e che si è concretizzata con la pulizia del territorio in cui si trova Tecnostrutture. «Abbiamo quindi deciso continua Giulia Daniele di redigere in modo volontario il nostro primo rapporto di sostenibilità con l'obiettivo di condividere con tutti i soggetti interessati le iniziative realizzate e i risultati raggiunti sui temi centrali che determinano la sostenibilità ambientale, sociale e di governance di Tecnostrutture nel breve e nel lungo termine».