Dopo otto mesi di stop, al Teatro La Fenice si alza finalmente il sipario: in scena il Faust ed è magia

VENEZIA - Dopo otto mesi di pausa, è ripresa la programmazione operistica al Teatro La Fenice. Oggi, 25 giugno, dopo 250 giorni di chiusura alle 18 è andato in scena il “Faust” di Charles Gounod in un nuovo allestimento con la regia, le scene e i costumi di Joan Anton Rechi, la direzione musicale di Frédéric Chaslin, e con un cast composto per i ruoli principali dal tenore Ivan Ayon Rivas, dal soprano Carmela Remigio e dal basso Alex Esposito. Per l’ultima volta, in sala la struttura di legno installata circa un anno fa, in piena pandemia, per consentire il distanziamento sociale tra gli artisti coinvolti nello spettacolo. Subito dopo questo primo concerto si tornerà alla disposizione tradizionale e il pubblico tornerà a occupare anche la platea.

Gounod scrisse l’opera basata sul “ Faust” di Goethe per il Théâtre Lyrique di Parigi dove debuttò il 19 marzo 1859 con i dialoghi parlati. L’accoglienza fu tiepida e dopo diverse riprese il capolavoro del compositore francese fu finalmente applaudito all’Opéra di Parigi il 3 marzo 1869, presentato in una nuova versione con l’aggiunta del balletto e dei couplets della serenata di Mefistofele nel quarto atto. “ Faust” mancava dalla Fenice dal 1993 quando il ruolo di Mefistofele fu interpretato da Samuel Ramey.

Ma al di là del programma, la grand eemozione di tornare finalmente in sala ad ascoltare la grande musica.