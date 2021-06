VENEZIA - Parla anche italiano, anzi veneziano lo spettacolo premiato a Mosca con la Maschera d'oro. Il prestigioso riconoscimento per il teatro russo simile a quello che il nostro David è per il cinema è stato infatti assegnato allo spettacolo/progetto Pinokkio prodotto dal Teatro Nazionale Electro Stanislavsky (nel'Unione dei Teatri d'Europa), al quale ha collaborato come regista e come pedagogo il veneziano Alessio Nardin. E proprio il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati