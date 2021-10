Teatrino zero riparte con corsi per adulti e ragazzi. Presentazione lunedì 25. Il programma

SPINEA - Teatrino ZERO riparte e lo fa con una delle sue attività più importanti: i corsi di teatro.

Lunedì 25 ottobre alle ore 20, a Spinea in via don Egidio Carraro 6, avrà luogo la presentazione, in forma di lezione gratuita, dei corsi per adulti (base e avanzato) che saranno tenuti da Renzo Pagliaroto, attore, formatore e regista teatrale.

Il programma

Le materie che saranno affrontate nel corso dell'anno accademico sono: training fisico, tecniche di rilassamento, espressione corporea, training vocale, improvvisazione, fondamenti di dizione, analisi testuale, metodi di recitazione, studio del personaggio e creazione collettiva ed individuale. I corsi prevedono una lezione settimanale di 3 ore per un totale di circa 90 ore.

La prima parte del corso sarà dedicata alla fase prettamente "laboratoriale" in cui tutti i partecipanti potranno "mettersi in gioco" partecipando alla creazione del gruppo con cui poi, nella seconda fase "pratica", cimentarsi nel grande gioco della messa in scena finale. Punto di forza dei corsi del Teatrino Zero sono gli spettacoli che si preparano al termine di ogni percorso formativo e che negli ultimi anni hanno visto tutti i corsisti cimentarsi con sicurezza e successo in importanti testi della drammaturgia mondiale (Girotondo di Schnitzler, Orestea di Eschilo, Transcechoviana da Cechov, English Portrait da Pinter e Ayckbourne, Esercizi di stile da Queneau, Macbeth e Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare).

A chi sono rivolti i corsi

I corsi sono rivolti a chiunque abbia interesse ad acquisire o rafforzare gli strumenti di base del percorso di formazione teatrale, a tutti coloro che semplicemente vogliono "mettersi in gioco" per migliorare le proprie capacità relazionali ed espressive e soprattutto a chiunque abbia voglia di partecipare attivamente ad un'esperienza creativa, culturale ed emotiva che sia viva, libera e profondamente diversa.

Corsi per ragazzi

Teatrino ZERO, offre anche corsi teatrali amatoriali e professionali per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, tenuti dai docenti Roberta Borghi e Luigi Ballarin. I corsi sono già iniziati, ma da gennaio 2022 si potranno effettuare nuove iscrizioni.

Per informazioni: info@teatrinozero.com cell. 328 3066387