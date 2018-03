Il business dei tassisti cinesi e per soli asiatici: tutto in nero

di Filomena Spolaor

MESTRE - Cinesi che caricano turisti cinesi, tutti, tutti identificabili dall'uso diadibiti a trasporto persone, spesso noleggiati da società che fanno finta di non sapere. Dopo i casi di Milano e Firenze, anche asembrano prosperare iche trasportano quotidianamente i loro connazionali. A denunciare il fenomeno è un'associazione di noleggiatori con sede in provincia di Venezia, i cui aderenti hanno ripreso questi autisti cinesi in aeroporto, presso la sosta breve, una zona franca dove può accedere qualsiasi mezzo, mentre caricano e scaricano turisti tutti i giorni senza alcun controllo.«Dal Marco Polo arrivano negli hotel di Mestre, attendono fuori fino all'orario stabilito, ma poi entrano in reception, parlano con i loro clienti, che precedentemente hanno lasciato il proprio cellulare di riferimento, prendono i loro bagagli e partono per il trasporto» racconta il presidente dell'associazione, che chiede l'anonimato in quanto teme di essere oggetto di ritorsioni. «Spesso li portano in piazzale Roma e poi ritornano in serata a riprenderli e ricondurli in hotel. Ma altre volte vengono trasportati fino al Tronchetto, dove sono indirizzati presso i vari banchetti di acquisto gadget di Venezia, e condotti alle barche per iniziare il tour abusivo di Venezia» spiega il presidente...