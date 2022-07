VENEZIA - Tra i cavalloni, di salvataggi a nuoto siamo abituati a vederne, così come a bordo di un pattino a remi o di una lancia. La nuova frontiera del soccorso marino è però il “Sup rescue”, la tavola da “Stand up paddling” rivisitata per le emergenze in mare, che verrà presentata domenica nella spiaggia Zona A del Lido, lato zona libera. La giornata dimostrativa ospitata dalla associazione sportiva dilettantistica H2O Watersports si svolgerà dalle 10 alle 14 in compagnia degli istruttori della Società nazionale di salvamento (Sns) della sezione di Mestre e dei cani della Guardia costiera ausiliaria. L’intenzione è sensibilizzare gli stabilimenti locali sulle potenzialità di questo attrezzo gonfiabile già diffuso in Italia, da molte ordinanze della Guardia Costiera, ma meno noto nel litorale lidense.

A vederlo, il sup da salvataggio è più lungo e stretto di quello utilizzato per sport. Deve fendere le onde in caso di mare mosso e agevolare con la sua linea l’uscita dall’acqua. Consente il trasporto di soccorritore e infortunato, che vi si aggrappa trovando sollievo oltre che una superficie su cui poter già praticare un primo intervento. «Rappresenta una svolta, qualcosa che possa fare la differenza negli impianti di balneazione – esordisce Alessia Salviati, presidente H2O Watersports - Permette di effettuare un soccorso veloce, soprattutto se entro i cento metri dalla riva.

IL CORSO

Di colore giallo e rosso, è facilmente visibile in acqua e ha delle maniglie apposite per attaccarsi. All’operatore già in possesso di brevetto di salvataggio serve un’abilitazione specifica – aggiunge - Alla Sns di Mestre, parte del corso base per bagnino di salvataggio prevede ad esempio un fine settimana completo dove si impara a condurre la tavola a braccia, pagaiando in ginocchio o in piedi. Segue il rilascio di una certificazione che attesti la capacità impiego. Resta sempre – precisa Alessia Salviati - che il “sup rescue” si aggiunga ai metodi tradizionali di pattino e lancia e che stia al soccorritore valutare cosa scegliere a seconda delle condizioni». Ci sono diversi modelli di tavola ma in via generale il sup ha una buona galleggiabilità ed è sufficiente anche una sola persona perché risulti efficace. È economico in termini di spazio e di costi infatti può essere sgonfiato e stivato, e così per molte più tavole contemporaneamentel pedalò è poi meno agile negli spostamenti e ha bisogno di più esperienza per essere portato con maneggevolezza. «Se pensiamo alle condizioni meteorologiche e marine del Lido di Venezia e alle circostanze che potrebbero crearsi con più frequenza tra i bagnanti da portare in salvo, il sup è un’opportunità adatta al luogo e in assoluto vantaggiosa» prosegue Alessia Salviati.