Venezia-tax e Ztl sul Ponte, i gestori dei parcheggi: «Qui si rischia il caos»

VENEZIA In fin dei conti, setacciata ogni parola, si sentono esclusi. Da un progetto come quello della tassa di sbarco (contributo d'accesso, il suo vero nome) alla cui realizzazione, dicono, avrebbero potuto partecipare portando idee utili ad ogni applicazione pratica. Ma che invece li ha visti «ai margini», costretti a fare i conti con una decisione «non condivisa» e che «rischia di essere un caos completo e controproducente». Non solo, perché l'asso della zona a traffico limitato a partire dalla testa del ponte della Libertà calato ieri mattina dalla Giunta di Ca' Farsetti per ovviare all'esclusione delle auto dai vettori, non ha fatto altro se non aumentare i problemi tra cui districarsi. Primo su tutti, la riscossione del pedaggio previsto per i non residenti in centro.



