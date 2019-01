Tassa di sbarco, si comincia il primo maggio con i tornelli

di Michele Fullin

VENEZIA - Si partirà a primavera inoltrata, presumibilmente in coincidenza con il Primo Maggio, proprio nell'anniversario della collocazione dei varchi a piazzale Roma e in stazione. La tassa di sbarco avrà comunque un'applicazione soft e la sua introduzione sarà anticipata da una campagna informativa volta a spiegare che non sarà un espediente per fare cassa a spese dei visitatori di Venezia, ma di un modo per rendere l'accoglienza migliore, consentendo però a chi vive in città di avere un minore affollamento e una migliore qualità della vita.Ieri mattina a Ca' Farsetti il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato assessori e consiglieri comunali di maggioranza per spiegare loro lo spirito di quello che sarà la nuova tassazione e raccogliendo idee tra i presenti. Si tratta del primo incontro, dopo l'approvazione del provvedimento in Legge di stabilità. Presto saranno sentite le categorie