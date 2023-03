Venezia, aeroporto Marco Polo: dal 1° aprile scatta la tassa d'imbarco. Nessuna sospensiva

VENEZIA - Il primo aprile scatta la tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Nessuna sospensiva come richiesto da Save dunque, la discussione nel merito è rimandata al 24 maggio quando ci sarà la prossima udienza del Tar.

È quanto emerge dall'udienza convocata per oggi, mercoledì 22 marzo, per deliberare in merito alla richiesta di sospensiva dell’introduzione della tassa di imbarco. In sostanza, Save aveva impugnato la delibera di approvazione del Bilancio del Comune di Venezia per gli anni 2023-2025 nella parte in cui il Consiglio Comunale ha istituito un’addizionale comunale sui diritti d’imbarco a partire dal 1° aprile 2023.



E oggi, dopo un confronto tra le parti, si è arrivati alla soluzione: udienza il 24 maggio 2023, con possibilità del collegio di anticipare il dispositivo. Nessuna sospensiva pertanto, ma direttamente la discussione tra 60 giorni.

Intanto Enac provvederà alla comunicazione ai vettori dell’avvio del provvedimento.