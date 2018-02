Tassa di soggiorno, nessuno sconto: si cerca l'accordo sull'extragettito

di Marco Corazza

JESOLO - Protocollo d’intesa per definire come dovrà essere gestito il caso dell’imposta di soggiorno, a cominciare dalla destinazione dell’extragettito. E’ su questo versante che si è sviluppato l’incontro che auna delegazione legata all’extra alberghiero, ha avuto con l’amministrazione comunale. Presenti il direttore di Confcommercio, il presidente della Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari)e il presidente della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali). Perché anche tutto il comparto extra alberghiero ha una importante voce in capitolo in tema di gettito dell’imposta di soggiorno, che pesa nella misura del 40% sul totale.Fatta salva l’impossibilità di arrivare ad una rimodulazione dell’imposta di soggiorno per il 2018, l’incontro si è sviluppato sul futuro prossimo, valutando i contenuti di un protocollo d’intesa da sottoscrivere tra le parti e che considera, in estrema sintesi, il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria, nella gestione dell’imposta stessa, a cominciare dalla destinazione dell’extra gettito.