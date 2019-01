Tassa di sbarco con telecamere per immortalare chi deve pagare

di Elisio Trevisan

MESTRE - La tassa di soggiorno è alternativa alla tassa di sbarco. Ma non lo sono la Ztl bus turistici o la maggiorazione sui biglietti Actv. Quindi tutto ciò che non è tassa di soggiorno può essere raddoppiato con la tassa di sbarco, come contributo alle spese di salvaguardia e di pulizia della città per la prima volta applicato ai visitatori giornalieri, ossia alla stragrande maggioranza dei turisti che ogni anno arrivano a Venezia. E in vista del 28 febbraio, data ultima entro la quale presentare il nuovo regolamento che stabilirà come, dove e a chi applicare il nuovo balzello, c'è chi si prende avanti. L'assessorato alla Mobilità, ad esempio, preparerà assieme ad Avm un progetto per installare tre nuove telecamere all'imboccatura del Tronchetto.