I parenti dei mestrini in visita a Venezia dovranno pagare la tassa di sbarco

di Michele Fullin

VENEZIA - Si comincia il primo luglio 2020, quando ai primi visitatori di Venezia non pernottanti sul territorio comunale o in strutture venete convenzionate con il Comune, sarà chiesto un obolo che andrà dai 3 agli 8 euro, secondo il periodo. È passata ieri in Consiglio comunale la modifica al Regolamento di attuazione del Contributo di accesso. Modifica dettata dall'esigenza di far slittare la data dell'entrata in vigore del provvedimento rispetto al primo gennaio e per consentire al Comune di realizzare un'adeguata rete di vendita e di controlli. Uno degli aspetti più critici su cui ci sono state molte discussioni in commissione e anche in Consiglio è stata la questione dei. QuestiA nulla sono servite le discussioni e l'emendamento presentato da Emanuele Rosteghin e dal resto dell'opposizione. «Siamo all'assurdo - ha detto il consigliere dem - perché una famiglia di australiani che alloggia in una struttura di Belluno pagherà meno dei parenti di un mestrino. Questa è una discriminazione bella e buona».