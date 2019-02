L'obiettivo del sindaco: «Venezia su prenotazione, sarà più vivibile»

VENEZIA Il Contributo di accesso (così è stata chiamata la tassa di sbarco) sarà operativo a partire dal primo maggio ma il sindaco Luigi Brugnaro si affretta a mettere le mani avanti: «Non mi interessa sapere quanti soldi incasserà il Comune. Gli obiettivi che mi sono prefisso sono assicurare una migliore vita agli abitanti di questa città e arrivare al 2022 ad una prenotazione degli arrivi. A differenza di chi parla e fa convegni, noi facciamo e quello che avevamo presentato all'Unesco lo stiamo realizzando». Il balzello che graverà sui turisti non pernottanti sul territorio comunale sarà riscosso da chi esercita il trasporto nelle sue varie forme: navi, treni, pullman, lancioni, taxi e noleggi e persino aerei privati che atterreranno al Nicelli allo scopo di fare gite di un giorno. Ce ne sarà anche per chi arriva a Venezia con la propria auto. Per loro il Comune ha allestito la Zona a traffico limitato che sarà monitorata da telecamere all'imbocco del ponte della Libertà e liquidata al momento di pagare la sosta.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO