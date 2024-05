VENEZIA - ​Tartaruga di terra di 20-25 anni si perde vicino la stazione: si cerca il proprietario. «Correva veloce per la fondamenta di Rio Marin».

Oggi, domenica 19 maggio, Mirco, un cittadino veneziano, ha trovato una tartaruga che scorrazzava per la fondamenta di Rio Marin, non lontano dalla stazione Santa Lucia. Secondo l'uomo, la testuggine potrebbe avere sui 20-25 anni e dovrebbe essere un maschio.

«Prima di me - spiega Mirco - l'ha vista un turista americano che credendo fosse acquativa la stava buttando in canale. Sono stato io a salvarla da un sicuro annegamento. Ora è a casa mia, le ho comprato delle fragole, una grande mela e delle ciliegie. Sarà trattata come una regina, ma stiamo cercando il proprietario. Se non lo troviamo entro 24 ore, domani i carabinieri della Forestale la porteranno in un centro specializzato. Ho attaccato cartelli nei bar, speriamo di trovarlo».

Per segnalazioni, la mail di Mirco è mi.battistella@gmail.com.