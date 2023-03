Tartaruga spiaggiata sul litorale degli Alberoni al Lido di Venezia. Portata in salvo dal WWF e dai vigili

VENEZIA - Tartaruga spiaggiata sul litorale degli Alberoni. Una piccola tartaruga è stata trovata oggi, 24 marzo, in grave difficoltà sulla spiaggia. Immediato l'intervento del WWF e della polizia municipale del Comune di Venezia che sono riusciti a recuperare e a portare in salvo la testuggine marina. Gli operatori e i vigili in collaborazione anche con il Museo di Storia Naturale e dell'Università di Padova, sono al lavoro per predisporre il trasporto dell'animale in un vicino centro dove possa essere visitata e curata.